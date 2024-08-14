لتحسين المهارات.. "العدل" تفتح التقديم للتدريب التعاوني للطلاب والطالبات

ويتميز التدريب التعاوني في الوزارة بالتنوع في مسارات التدريب المتاحة للطلاب والطالبات، إضافة إلى المرونة في ساعات العمل، وإمكانية التدريب في مرافق متعددة وعلى موضوعات متنوعة.