مسؤول كمبودي ينوّه بجهود السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين

وأشار إلى أنّ تنفيذ البرامج والمبادرات العلمية لتأهيل الأئمة والدعاة يعكس حرص المملكة على نشر قيَم التسامح والاعتدال والوسطية الذي تتبنّاه وتدعو إليه، منوهًا إلى جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذها العديد من البرامج والأنشطة لخدمة مسلمي كمبوديا، وتنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين كل عام خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب استضافة عدد من الحجاج، وتقديم المنح الدراسية التي استفاد منها عدد كبير من الكمبوديين.