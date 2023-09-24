شاهد.. حضور كثيف من المواطنين والمقيمين في فعاليات اليوم الوطني برأس تنورة

وتضمّنت الفعاليات والأنشطة الوطنية أوبريت وطنيًا بمسرح المركز الحضاري بكورنيش المحافظة، وأمسية شعرية، وفرقًا شعبية، وأعمالًا فنية، وألعابًا هوائية وكهربائية، والمسابقات الثقافية والحركية، ورسم وتلوين الوجه، والتصوير الفوتوغرافي، إضافةً إلى تخصيص مكان خاص بالأسر المنتجة؛ لدعم وتشجيع هذه الفئة، وتوفير جلسات خارجية للعائلات.