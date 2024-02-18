منتدى البركة  يُنظم ندوة البركة الـ 44 تحت عنوان "مقاصد الشريعة: الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي

وقال سعادة الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، الأستاذ يوسف خلاوي : "إن اختيار عنوان الدورة الجديدة جاء بناءً على دراسات ونقاشات متعمقة مع المتخصصين؛ لأن تفعيل دور المقاصد الشرعية في الاقتصاد الإسلامي ليس مجرد ضبط للاجتهاد الفقهي، بل هو ضمانة استمرار عطائه وقيامه بدوره التنموي وأهدافه العمرانية، وفقًا لصيغة حضارية تستلهم تحقيق الخير العام للإنسانية، من خلال آفاق هذه المقاصد، ومن خلال غاياتها السامية التي تجمع بين الحفاظ على إنسانية الإنسان بتفعيل دور القيم، وتحافظ -في الوقت نفسه- على مقومات البيئة وموارد الطبيعة، فتكون خير ضمان لاستمرارية العطاء وتلبية الحاجات المتزايدة، وهذا نفسه مفهوم التنمية في أحدث مظاهرها وهي التنمية المستدامة".