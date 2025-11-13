برعاية "جواهر بنت نايف".. جامعة الأمير محمد بن فهد تحتفل بتخريج 476 من طالباتها

وفي كلمته الموجهة إلى أولياء الأمور، ثمّن الدكتور الأنصاري دورهم الكبير في دعم بناتهم حتى وصلن إلى هذه اللحظة المشرِّفة، داعيًا الخريجات إلى أن يكنّ «مثقفات بالعقول لا بالشهادات»، مشيرًا إلى أن المثقفة الحقيقية هي من تملك شغفًا لا ينطفئ للتعلم، وعقلاً حيًا يهدم الأفكار القديمة ليبني أفكارًا أعمق وأجمل تصنع الفرق بين العابرين وصنّاع الأمل.