"إغاثي الملك سلمان" يُوزِّع 150 ألف ربطة خبز على اللاجئين بلبنان و 1.000 سلة غذائية بالسودان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ووزع المركز خلال الأسبوع الماضي 150.000 ربطة خبز على العائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 62.500 فرد.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.
كما اطلع فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول على سير عمل مشروع تشغيل مركز الغسيل الكلوي الذي يموله المركز بمحافظة الضالع ضمن المرحلة الخامسة.
وقدم فريق المركز للمرضى أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنين لهم الصحة والشفاء، فيما عبّر المرضى والقائمون على مركز الغسيل الكلوي عن امتنانهم للجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، الذي يواصل دعم وتشغيل مركز غسيل الكلى بالضالع.
وبلغ عدد جلسات الغسيل من يناير إلى مايو 2024 (2.706) جلسات غسيل، منها 22 جلسة طوارئ، فيما صرفت الأدوية لـ 3.124 فردًا من مرضى الفشل الكلوي.
يُذكر أن المشروع يهدف إلى تأمين الأدوية ومستهلكات الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي في محافظة الضالع، وتجهيز مركز الغسيل الكلوي بـ 18 جهازًا، إضافة إلى تجهيز المعدات الطبية ومواد المختبر، وتركيب محطة تحلية مياه إضافية؛ للتأكد من تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية، والتعاقد مع استشاري متخصص بأمراض الكلى للإشراف على علاج الحالات ومتابعتها عن كثب؛ ما يخفف المعاناة عن كاهل المريض وعائلته، فضلاً عن توزيع وجبات خفيفة على المرضى بعد جلسات الغسيل.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر مركز الملك سلمان للشعب اليمني الشقيق؛ للتخفيف من معاناته من جراء الأزمة الإنسانية التي تمرّ به.
فيما سلَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول معدات طبية لمستشفى الضالع المركزي، وذلك ضمن مشروع الخدمات الصحية الأساسية وتعزيزها في اليمن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وتشمل المساعدات المقدمة أسرّة طبية خاصة بقسم التنويم وقسم العناية المركزة، إضافة إلى أجهزة خاصة بالتنفس الصناعي وشفط السوائل وتخطيط القلب وبعض التجهيزات الطبية الأخرى.
وأوضح مدير مستشفى الضالع، الدكتور عبدالرحمن المحرابي، أن دعم مركز الملك سلمان للإغاثة للمستشفى سيساعد في تفعيل الخدمات الصحية للمرضى بمحافظة الضالع.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المرضى والمصابين، ودعم القطاع الصحي في اليمن.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.000 سلة غذائية على الأسر النازحة في إقليم النيل الأزرق بجمهورية السودان، استفاد منها 6.131 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقوم بها السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق من جراء الأزمة الإنسانية التي تمرّ بهم.