"إغاثي الملك سلمان" يُوزِّع 150 ألف ربطة خبز على اللاجئين بلبنان و 1.000 سلة غذائية بالسودان

يُذكر أن المشروع يهدف إلى تأمين الأدوية ومستهلكات الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي في محافظة الضالع، وتجهيز مركز الغسيل الكلوي بـ 18 جهازًا، إضافة إلى تجهيز المعدات الطبية ومواد المختبر، وتركيب محطة تحلية مياه إضافية؛ للتأكد من تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية، والتعاقد مع استشاري متخصص بأمراض الكلى للإشراف على علاج الحالات ومتابعتها عن كثب؛ ما يخفف المعاناة عن كاهل المريض وعائلته، فضلاً عن توزيع وجبات خفيفة على المرضى بعد جلسات الغسيل.