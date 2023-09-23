سمو رئيس مجلس إدارة مجموعة stc والرئيس التنفيذي يهنئان القيادة بمناسبة الذكرى الـ93 لليوم الوطني

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعة stc التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية.
وبهذه المناسبة قدم سموه شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة لما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من دعم وتمكين لا محدود أسهم في تعزيز عملية التحول الرقمي وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي مما انعكس على ترسيخ مكانة المملكة كأكبر اقتصاد رقمي على مستوى المنطقة.
حيث قال سموه: "إننا اليوم في ذكرى اليوم الوطني الـ 93 نشهد بفضل الله المسيرة المتواصلة من العطاء والنماء في مختلف الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما نعيش تطوراً يتمثل في تحول المملكة إلى نموذج عالمي رائد على كافة الأصعدة. إن ما حققته السعودية من نجاحات في قطاع الاتصالات والتقنية أسهم في تسريع التحول الرقمي وتمكين نمو الاقتصاد الرقمي. حيث حققت المملكة إنجازات كبيرة ومتنوعة في هذا المجال.".
من جهته قدم الرئيس التنفيذي لـ مجموعة stc عليان بن محمد الوتيد، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ93 للمملكة العربية السعودية.
حيث أكد أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بفضل الدعم اللامحدود الذي يلقاه من القيادة الرشيدة يساهم في نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة بوتيرة غير مسبوقة، وبكيفية تعكس مكانة المملكة كأحد أكبر الاقتصادات العالمية في هذا القطاع.
كما أكد الرئيس التنفيذي على استمرار المجموعة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تنويع الفرص الاستثمارية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتعظيم الأثر الاقتصادي، وذلك ضمن خطط المجموعة في التوسع والنمو.
واختتم الوتيد بقوله: "نفخر بدور المجموعة كممكن للتحول الرقمي في المنطقة، وعملها على تسخير طاقاتها لاستشراف المستقبل وتبني أحدث التقنيات ليكون المستقبل واقعاً نعيش اليوم أولى مراحله، وسنواصل العمل بعون الله على قيادة التحول الرقمي من خلال توفير حلول تقنية بمعايير عالمية بما يسهم في إثراء حياة المجتمعات بما يتوافق مع استراتيجية المجموعة والمساهمة في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للتحول الرقمي على مستوى المنطقة."