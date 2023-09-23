سمو رئيس مجلس إدارة مجموعة stc والرئيس التنفيذي يهنئان القيادة بمناسبة الذكرى الـ93 لليوم الوطني

حيث قال سموه: "إننا اليوم في ذكرى اليوم الوطني الـ 93 نشهد بفضل الله المسيرة المتواصلة من العطاء والنماء في مختلف الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، كما نعيش تطوراً يتمثل في تحول المملكة إلى نموذج عالمي رائد على كافة الأصعدة. إن ما حققته السعودية من نجاحات في قطاع الاتصالات والتقنية أسهم في تسريع التحول الرقمي وتمكين نمو الاقتصاد الرقمي. حيث حققت المملكة إنجازات كبيرة ومتنوعة في هذا المجال.".