ورم نادر.. استئصال كُلية يسرى لشاب يعاني سمنة مفرطة بالطائف

استأصلَ الفريق الطبي بقسم جراحة المسالك في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، الكلية اليسرى لمريض عشريني كان يعاني من سمنة مُفرطة وآلام واضطرابات بالبطن، وشُخّص مبدئيًا بالقولون العصبي، وبينت الفحوصات المبدئية وجود ورم غير حميد بالكلية اليسرى.
وقد شخص الفريق الطبي الحالة بعد إجراء المزيد من الفحوصات السريرية والإشعاعية للمريض، والتي أبانت عن وجود ورم بالكلية اليسرى يستدعي إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم بشكلٍ جذري.
وقال المتحدث لصحة الطائف سراج الحميدان لـ"سبق": "تعتبر هذه الحالة من الحالات الطبية النادرة على مستوى صحة الطائف، وهي الحالة الثانية لمثل هذه الفئة العمرية التي نادرًا ما تُصاب بهذه الأورام"، مؤكدًا أن المريض كان قد غادرَ المستشفى وهو في صحةٍ جيدة ولله الحمد.