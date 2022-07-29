ورم نادر.. استئصال كُلية يسرى لشاب يعاني سمنة مفرطة بالطائف

وقال المتحدث لصحة الطائف سراج الحميدان لـ"سبق": "تعتبر هذه الحالة من الحالات الطبية النادرة على مستوى صحة الطائف، وهي الحالة الثانية لمثل هذه الفئة العمرية التي نادرًا ما تُصاب بهذه الأورام"، مؤكدًا أن المريض كان قد غادرَ المستشفى وهو في صحةٍ جيدة ولله الحمد.