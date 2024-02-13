نمو سوق المأكولات البحرية في السعودية إلى 1.46 مليار دولار بحلول 2028

وأشار تقرير "كين للأبحاث" إلى أن سوق المأكولات البحرية في السعودية يتوسع بشكل أكبر، مدفوعًا بارتفاع الطلب الاستهلاكي، والسياسات الحكومية الداعمة، إلى جانب تزايد الدخل والتوسع الحضري؛ مما يؤدي إلى زيادة الطلب على مجموعة واسعة من منتجات المأكولات البحرية.