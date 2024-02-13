نمو سوق المأكولات البحرية في السعودية إلى 1.46 مليار دولار بحلول 2028

يبلغ حاليًا حجم سوق المأكولات البحرية في المملكة العربية السعودية 1.07 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل الطلب على المأكولات البحرية إلى 1.46 مليار دولار بحلول عام 2028، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.8%.
وتعد الأسماك أكثر أنواع المأكولات البحرية استهلاكًا؛ حيث تُمَثل 45% من القيمة السوقية، ومع ذلك يُعد الروبيان هو القطاع الأسرع نموًّا.
وتمثل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام غالبية استهلاك المأكولات البحرية، ولكن من المتوقع أن تساهم المدن الصغيرة والمناطق الريفية في النمو المستقبلي.
وأشار تقرير "كين للأبحاث" إلى أن سوق المأكولات البحرية في السعودية يتوسع بشكل أكبر، مدفوعًا بارتفاع الطلب الاستهلاكي، والسياسات الحكومية الداعمة، إلى جانب تزايد الدخل والتوسع الحضري؛ مما يؤدي إلى زيادة الطلب على مجموعة واسعة من منتجات المأكولات البحرية.