"الرشيد": جامعة طيبة تسخّر كل مرافقها العلمية والبحثية لدعم وتهيئة سبل النجاح وتحفيز الإبداع

أكدت رئيسة جامعة طيبة الدكتور نوال الرشيد، أن الجامعة تسخّر كل مرافقها العلمية والبحثية وقدراتها لدعم وتهيئة سبل النجاح وخلق بيئة جامعية تحقق وتحفز الإبداع وتعزز ثقافة الابتكار من خلال البرامج الأكاديمية والأنشطة الطلابية وإتاحة الفرص للالتحاق بالمسابقات التي تهدف إلى تعزيز جوانب التميز والإبداع.
وأوضحت "الرشيد" أن مسابقة "طيبة ثون2" تُعَد وسيلة من وسائل الجامعة لصقل واستكشاف مهارات ومواهب طلاب الجامعة.
جاء ذلك بعد أن نظمت جامعة طيبة برعاية وزير التعليم يوسف البنيان يوم أمس، حفل اختتام أعمال مسابقة "طيبة ثون" في نسختها الثانية، وإعلان الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى لكل مسار من مساراتها، بحضور رئيسة الجامعة الدكتور نوال الرشيد.
وتَضَمن الحفل فيلمًا وثائقيًّا استعرض من خلاله أعمال وفعاليات مسابقة "طيبة ثون 2" منذ انطلاقها حتى مرحلتها النهائية.
وقالت "الرشيد" إن مسابقة "طيبة ثون" تحظى بعناية ومتابعة ودعم من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، وتُعنى برعاية وزير التعليم؛ مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تعد إحدى مبادرات الجامعة التطويرية.
وأضافت أن الجامعة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحديث بعض من مستحدثات برنامج تنمية القدرات البشرية وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأضافت أن الجامعة أيضًا تعمل بشكل مستمر على مراجعة خططها لتُوائم مُخرجاتها احتياج سوق العمل، بالإضافة إلى تحقيق أعلى فرص الاستفادة من إمكانياتها، ورعاية طلابها وطالباتها بتحسين البيئة الجامعية.
وأشارت رئيسة الجامعة إلى أن احتفاء الجامعة بختام المسابقة تثمينٌ للأفكار والابتكارات ومواهب وإنجازات الطلاب؛ حيث إن "طيبة ثون" ابتكرت من أجل الطلبة لتكون نافذةً تشكل أفكارهم وابتكاراتهم لانطلاقة يَسمون بها نحو المستقبل.
وشَهِدَ الحفل تكريم رئيسة الجامعة ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور جمال المرعشي للجهات الداعمة لمسابقة "طيبة ثون" واللجان الإشرافية ولجان التحكيم لمسارات المسابقة والمشاركين الفائزين بالجوائز في الثلاث مراكز الأولى من كل مسار للمسابقة، والتي شملت:
مسار مشاريع التخرج: المركز الأول مشروع تصميم منتجع فاخر بالمدينة، والمركز الثاني مشروع قياس صحة النبات من (كلية الهندسة)، والمركز الثالث مشروع بالفن من (كلية التصاميم والفنون).
ومسار الأبحاث وبراءات الاختراع: المركز الأول مشروع The correlation between IgE mediated allergy، والمركز الثاني مشروع Enhanced Microplastics Remova، والمركز الثالث مشروع "استثمار الطاقة المتجددة" (من كلية التصاميم والفنون).
ومسار الأفكار والمشاريع الإبداعية: المركز الأول مشروع "كاند" من (كلية التصاميم والفنون)، والمركز الثاني مشروع "تمكين أدباء" من كلية (الحاسب الآلي)، والمركز الثالث مشروع "امتثال" من كلية (علوم وهندسة الحاسب).
ومسار التصاميم والفنون: المركز الأول مشروع "رواد الرؤية" من (كلية الهندسة)، المركز الثاني مشروع "صنع في طيبة (المشغولات الجلدية)" من كلية (التصاميم والفنون)، المركز الثالث مشروع "مصادر تعلم لفئة أطفال التوحد" من كلية (التصاميم والفنون).
وحصلت كلية التصاميم والفنون على جائزة الكلية الفائزة بمسابقة "طيبة ثون" لعام 2024؛ فيما حصل على جوائز الكليات حسب المسارات كل من كلية الهندسة في "مسار مشاريع التخرج"، وكلية التصاميم والفنون في "مسار الأبحاث وبراءات الاختراع"، وكلية علوم هندسة الحاسب في "مسار الأفكار والمشاريع الإبداعية"، وكلية التصاميم في "مسار التصاميم والفنون".
واختُتِم الحفل بتدشين رئيسة جامعة طيبة للنسخة الثالثة من مسابقة "طيبة ثون".