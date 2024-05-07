"الرشيد": جامعة طيبة تسخّر كل مرافقها العلمية والبحثية لدعم وتهيئة سبل النجاح وتحفيز الإبداع

جاء ذلك بعد أن نظمت جامعة طيبة برعاية وزير التعليم يوسف البنيان يوم أمس، حفل اختتام أعمال مسابقة "طيبة ثون" في نسختها الثانية، وإعلان الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى لكل مسار من مساراتها، بحضور رئيسة الجامعة الدكتور نوال الرشيد.