رموز عالمية تعيد تصميم الاقتصادات.. "مستقبل الاستثمار" تتهيأ لتنظم "قمة الأولوية- آسيا"

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس: "تركز هذه القمة على الإجراءات التي يمكننا اتخاذها لمعالجة المخاوف الرئيسية للإنسانية، وكيفية إعادة تصميم نماذج الأعمال والاقتصادات لإفساح المجال لحياة مجدية وأكثر ازدهارًا، ويمثل ما سبق انعكاسًا لمؤتمرنا الرئيسي السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار، في إطار رؤية مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لإحداث أثر إيجابي دائم على الإنسانية؛ حيث تتمثل أولويتنا في ضمان الاستماع إلى أصوات الجميع دون استثناء، ولهذا السبب نحن مصممون على عقد هذا الحوار العالمي في جميع القارات؛ حتى يتمكن أصحاب السلطة من الاستماع والتواصل مع البشرية جمعاء".