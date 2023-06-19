رموز عالمية تعيد تصميم الاقتصادات.. "مستقبل الاستثمار" تتهيأ لتنظم "قمة الأولوية- آسيا"

تنظم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار "قمة الأولوية- آسيا" في هونغ كونغ؛ وذلك يومي 7 و8 ديسمبر 2023؛ حيث يجمع مجموعة من المتحدثين والأعضاء والضيوف المميزين المعروفين على نطاق عالمي؛ لمناقشة أهم أولويات فئات المجتمع فيما يتعلق بموضوعات المناخ الاجتماعي والاقتصادي والجيوسياسي الذي يتطور باستمرار.
وتهدف القمة التي ستستضيف القادة وصناع السياسات والرؤساء التنفيذيين والطلاب والمتطوعين والأكاديميين والمستثمرين وغيرهم، إلى وضع خارطة طريق للتغلب على أكبر التحديات المُلِحّة التي تواجه العالم؛ وفق ما تعتمد عليه من بيانات.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس: "تركز هذه القمة على الإجراءات التي يمكننا اتخاذها لمعالجة المخاوف الرئيسية للإنسانية، وكيفية إعادة تصميم نماذج الأعمال والاقتصادات لإفساح المجال لحياة مجدية وأكثر ازدهارًا، ويمثل ما سبق انعكاسًا لمؤتمرنا الرئيسي السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار، في إطار رؤية مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار لإحداث أثر إيجابي دائم على الإنسانية؛ حيث تتمثل أولويتنا في ضمان الاستماع إلى أصوات الجميع دون استثناء، ولهذا السبب نحن مصممون على عقد هذا الحوار العالمي في جميع القارات؛ حتى يتمكن أصحاب السلطة من الاستماع والتواصل مع البشرية جمعاء".
وأضاف الأمين المالي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في جمهورية الصين الشعبية بول تشان، أن هونغ كونغ ترحب بهذه الفرصة لتكون أول وجهة في آسيا تنال شرف الترحيب بقمة "الأولوية" السنوية التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وبوصفنا مركزًا ماليًّا عالميًّا ومنصة خدمات ذات قيمة مضافة عالية من طراز عالمي تربط بين الصين وآسيا والعالم؛ فإننا ملتزمون بتوفير تجربة ممتازة كمضيفين لهذه الفعالية المرموقة".
من جهتها، قالت رئيسة مجلس إدارة بورصة هونغ كونغ لورا إم تشا: "يَسُرّ البورصة أن تعقد شراكة مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة؛ من أجل عقد "قمة الأولوية" التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في آسيا في ديسمبر 2023.