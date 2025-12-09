الملك وولي العهد يبعثان برقيتي عزاء لسعد العتيبي في وفاة والده الشيخ صليب العتيبي

كما عبّر العتيبي عن شكره وتقديره الصادق لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على برقية التعزية التي قدمها سموه ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز‬ أمير المنطقة الشرقية‬ ولنائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز‬ على حضورهم وتعزيتهم ولأصحاب السمو والفضيلة والمعالي الوزراء ولأصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات والأعضاء في كافة الدول الشقيقة والصديقة ولكل من شارك الأسرة العزاء حضورًا واتصالًا وبرقيات، مقدّرًا مشاعرهم النبيلة ومواساتهم الصادقة.