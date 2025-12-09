الملك وولي العهد يبعثان برقيتي عزاء لسعد العتيبي في وفاة والده الشيخ صليب العتيبي

تلقى الأستاذ سعد بن صليب العتيبي عضو مجلس الشورى النائب الأول لرئيس البرلمان العربي برقيتَي تعزية ومواساة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في وفاة والده الشيخ صليب بن مطلق العتيبي.
ورفع العتيبي أصالةً عن نفسه ونيابةً عن الأسرة خالص امتنانه وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على برقية العزاء الموقرة، وما حملته من مشاعر نبيلة كان لها بالغ الأثر في نفوس الأسرة.
كما رفع عظيم الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظه الله – على برقية العزاء ومواساته الموقرة، وما تضمنته من كلمات ودعوات كان لها وقعٌ كبير في تخفيف المصاب.
كما عبّر العتيبي عن شكره وتقديره الصادق لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على برقية التعزية التي قدمها سموه ولصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ولنائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز على حضورهم وتعزيتهم ولأصحاب السمو والفضيلة والمعالي الوزراء ولأصحاب المعالي رؤساء المجالس والبرلمانات والأعضاء في كافة الدول الشقيقة والصديقة ولكل من شارك الأسرة العزاء حضورًا واتصالًا وبرقيات، مقدّرًا مشاعرهم النبيلة ومواساتهم الصادقة.
وسأل الأستاذ سعد العتيبي الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بوافر الصحة والعافية، وأن يجزي كل من قدم العزاء خير الجزاء، وأن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.