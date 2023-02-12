الدفاع المدني: 5 أماكن يُحظر فيها تركيب كاميرات المراقبة

تُطبَّق أحكام نظام #كاميرات_المراقبة_الأمنية على مرافق الإيواء السياحي، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة، والمجمعات التجارية ومراكز التسوق والمنشآت الصحية العامة والخاصة؛ منها المدن الطبية والمستشفيات والعيادات، بالإضافة إلى المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.