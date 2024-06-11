إثراء تجربة ضيوف الرحمن.. تعرف على أبرز "تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحج"

أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها تعزز من إثراء تجربة ضيوف الرحمن في موسم حج 1445هـ.
وأوضحت الهيئة أن أبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي التى تقدمها في موسم الحج 1445هـ تشمل "التحليل الذكي وتنظيم الحشود، تنظيم الحركة المرورية، وتسهيل البلاغات الصحية، والتعرف على نقاط الازدحام".
وأشارت إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها "سدايا" تغطي "المنافذ المتقدمة لمبادرة طريق مكة، والمنافذ البرية والبحرية والجوية، ومداخل ومخارج مكة المكرمة، والمناطق المحيطة بالحرم المكي، والمشاعر المقدسة".