إثراء تجربة ضيوف الرحمن.. تعرف على أبرز "تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحج"

وأشارت إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها "سدايا" تغطي "المنافذ المتقدمة لمبادرة طريق مكة، والمنافذ البرية والبحرية والجوية، ومداخل ومخارج مكة المكرمة، والمناطق المحيطة بالحرم المكي، والمشاعر المقدسة".