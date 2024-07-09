"تنظيم الإعلام": المؤسسات الإعلامية كافة مُلزمة بالحصول على رخصة استيراد المحتوى وتوزيعه

وعدّدت الهيئة، ضوابط الترخيص التي تشمل "عقد إثبات موافقة الشركة المنتجة أو توكيلها المصرّح له في المنطقة لتوزيع المنتج واستيراده داخل المملكة، والتعهد بالتوقف عن توزيع المحتوى فوراً ودون اعتراضٍ عند طلب الهيئة، والتعهد بطباعة التصنيف العمري المعتمد على جميع الوسائط المنقولة الموردة أو المنتجة، والتعهد بعدم توزيع هذه الوسائط إلا على المرخص لهم بالبيع بالتجزئة أو الموزعين عبر منصّات مرخصة.