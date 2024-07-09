"تنظيم الإعلام": المؤسسات الإعلامية كافة مُلزمة بالحصول على رخصة استيراد المحتوى وتوزيعه

قالت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، اليوم، إن المؤسسات الإعلامية كافةً مُلزمة بالحصول على رخصة استيراد المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وتوزيعه.
وأوضحت "الهيئة"، أن إلزام المؤسسات الإعلامية كافة بالحصول على رخصة استيراد المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وتوزيعه، يستهدف ضمان توزيع محتوى إعلامي آمن وملائم.
وأضافت "الهيئة"، أنه يمكن التقديم على ترخيص استيراد المحتوى الإعلامي وتوزيعه عبر #منصة_إعلام: http://elaam.gamr.gov.sa
وتابعت، أن ترخيص استيراد المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وتوزيعه يسمح باستيراد المحتوى وتوزيعه وبيعه من خلال وسائل محمولة أو مادية؛ فيما عدا الأفلام السينمائية والفيديو والبرامج التلفزيونية.
وعدّدت الهيئة، ضوابط الترخيص التي تشمل "عقد إثبات موافقة الشركة المنتجة أو توكيلها المصرّح له في المنطقة لتوزيع المنتج واستيراده داخل المملكة، والتعهد بالتوقف عن توزيع المحتوى فوراً ودون اعتراضٍ عند طلب الهيئة، والتعهد بطباعة التصنيف العمري المعتمد على جميع الوسائط المنقولة الموردة أو المنتجة، والتعهد بعدم توزيع هذه الوسائط إلا على المرخص لهم بالبيع بالتجزئة أو الموزعين عبر منصّات مرخصة.
وأضافت، أنه إذا رغب المرخص في ممارسة نشاط البيع بالتجزئة، فعليه التقدُّم بطلبٍ مستقلٍ للحصول على ترخيص البيع بالتجزئة.