وزير الشؤون الإسلامية يزور مقارّ ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين في مشعر منى

فيما أكد عدد من ضيوف خادم الحرمين من الدول العربية أن البرنامج يولي اهتماما بالغا بالضيوف، وبأدق تفاصيل الإقامة والتحركات؛ ولا ينقصنا سوى رؤية قيادة المملكة العربية السعودية بخير، وما قدمته المملكة تعجز عن تقديمه دول عظمى ، والخطط تنفذ كما وضعت ولا يوجد هناك أيّ تقصير أو خلل بل رأينا كل الخدمات متوفرة ومتكاملة، موجهين شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير الشؤون الاسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على جهوده الكبيرة في خدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين واللقاء بالضيوف لتفقد أحوالهم، سائلين الله أن يوفق ولاة هذه البلاد المباركة وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه.