أرامكو السعودية تُوَقع اتفاقية مع "باسكال" لاستخدام أول حاسوب كمي في المملكة

بدوره ذكر الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة باسكال جورج أوليفييه ريموند أن الحوسبة الكمية لم تعد تقتصر على التنظير؛ بل إنها تنتقل إلى تطبيقات العالم الحقيقي؛ مما يمكّن المؤسسات من مواجهة التحديات التي كانت مستعصية في السابق على نطاق واسع؛ مبينًا أنه منذ إطلاق باسكال في عام 2019، تعمل على خوارزميات الحوسبة الكمية الملموسة التي تتوافق بصورة مباشرة مع استخدامات العملاء، منوهًا بأن هذه الاتفاقية تسهم في تبني التسريع التجاري للتحول التقني في المملكة.