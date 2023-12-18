ترسية الدفعة الأخيرة من القمح المستورد هذا العام.. 1.3 مليون طن من 4 مناشئ

وأضاف أن فترة وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (فبراير- مايو 2024) بواقع (22) باخرة، موزعة على (9) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (559) ألف طن، وعدد (7) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (431) ألف طن، وعدد (5) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (308) آلاف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن؛ مبينًا أنه تم منافسة (13) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وأنه تم الترسية على (5) شركات كانت عروضها الأقل سعرًا ومطابقة للمواصفات.