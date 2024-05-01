أمانة الطائف تزيل 73 ألف طن من النفايات المنزلية في الأحياء خلال أبريل

وتم تعزيز أعمال غسيل وتطهير الحاويات المختلفة وصيانتها واستبدال الحاويات التالفة، واستمرار العمل بحملة إزالة النفايات الصلبة ومخرجات المنازل من بقايا الأثاث والمخلفات التي تُرمى في الأراضي الفضاء، ورفع كميات كبيرة من مخلفات الهدم والبناء والترميم ونواتج الحفر خلال نفس الفترة، واستهدفت أعمال النظافة كل الشوارع والحدائق العامة وجسور المشاة والميادين العامة والأنفاق في أنحاء المدينة والساحات والميادين العامة والأسواق والشوارع الرئيسية والمحورية، فيما عملت إدارة النظافة على تعزيز أعمال تشغيل المردم العام "الطمر الصحي" لاستقبال كافة أنواع النفايات على مدار الساعة.