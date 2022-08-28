ولي العهد يتلقى رسالة خطية من الرئيس السريلانكي تتعلق بالعلاقات الثنائية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من رئيس سريلانكا رانيل ويكريمسينغه، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.