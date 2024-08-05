المشاركون في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية يشيدون بالبيان الختامي ويؤكدون سيكون خيرا على الأمة الإسلامية

أشاد عدد من المشاركين في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي، الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مؤكدين أن ما جاء في البيان الختامي من توصيات هامة ستكون خيراً على الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها, وتسهم كثيرا في محاربة التطرف والإرهاب والإشكاليات التي تواجهها الأمة الإسلامية, مشيدين بجهود المملكة العربية السعودية في نشر وتعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب في العالم.