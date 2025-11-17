بقيمة 1.3 مليار دولار .. "محمد الحبيب العقارية" تطلق مشروعها الأحدث "تُرى" في "سيتي سكيب الرياض 2025"

وكانت الشركة قد بدأت بتنفيذ أكثر من 4.500 وحدة سكنية جديدة ضمن عدد من مشاريعها، كمشروع إيال الأصالة، كحيل، إيال الفرسان، الضباب، النهضة، وغيرهم. وسجلت إنجازات ملحوظة في التسليم، إذ عملت على إكمال وتسليم أكثر من 1.200 وحدة سكنية ضمن مشاريعها، مما عزز من محفظة التطويرات العقارية عالية الجودة لدى الشركة، فيما تواصل دورها كشريك فاعل في نهضة القطاع العقاري داخل المملكة.