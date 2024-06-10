وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها في حفظ أمن وسلامة الحجاج

وأكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن قوات أمن الحجاج باشرت تنفيذ مهامها المكلفة بها لموسم حج هذا العام وفقًا للخطط الأمنية والوقائية المعتمدة على مجموعة من الركائز التي تجعل الاستعداد المبكر والتكامل بين سائر الجهات المشاركة أنموذجًا عملياتيًا يعكس مهارة التخطيط ودقة التنفيذ لمهامها في ظل استشعار الجميع لعظم المسؤولية تجاه واجبهم الديني والوطني وامتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.