16 عقارًا تطرحها "إتقان العقارية" للبيع في مزاد "قطوف الشمال 2" بإشراف "إنفاذ"

أعلنت شركة إتقان العقارية عن طرح 16 أصلًا عقاريًّا للبيع في مدينة حائل ضمن مزاد "قطوف الشمال 2" الذي يقام تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبحكم من محكمة التنفيذ.
وتتنوع العقارات التي تحوز مواقع حيوية ومميزات تزيد من تنويع خيارات الاستثمار فيها، ما بين أراضٍ وعمائر سكنية وسكنية تجارية، ويبدأ المزاد على منصة الدال للمزادات الأحد 21 يناير 2024م في تمام الساعة 12 ظهرًا، ويستمر حتى الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024م.
وبيّنت شركة "إتقان" العقارية أن العقارات المعروضة جاءت على النحو التالي: أرض النفل وتقع في حي النفل على مساحة 870.89 مترًا مربعًا، وأرض البادية في حي البادية على مساحة 540 مترًا مربعًا، وأرض السمراء عبارة عن أرض سكنية مسورة على مساحة 460 مترًا مربعًا، وفيلا حي العزيزية بمساحة 482.32 مترًا مربعًا، وفيلا السمراء تبلغ مساحتها 584 مترًا مربعًا، وفيلا البحيرة في جنوب شراف على مساحة 498.16 مترًا مربعًا، وفيلا صديان في المنتزه الشرقي بمساحة 582 مترًا مربعًا، وعمارة صديان على مساحة 551 مترًا مربعًا.
وعلى شارع الأمير نايف بن عبدالعزيز في حي المنتزه الشرقي تقع عمارة منتزه 1 وعمارة منتزه 2 بمساحة 415.5 مترًا مربعًا للعقار الأول، و440 مترًا مربعًا للعقار الثاني. وفي حي البادية تقع عمارة البادية 1 بمساحة 540 مترًا مربعًا وعمارة البادية 2 بمساحة 400 متر مربع وعمارة البادية 3 مساحة 400 متر مربع.
كما ضمت الفرص العقارية في حائل عمارة ومحلات الورود في حي الورود وهي عبارة عن بلك تجاري سكني قائم على عدة عقارات بمساحة 4767.41 مترًا مربعًا، ومن بين العقارات عمارة الفقرة في مدينة الحائط على مساحة 387 مترًا مربعًا، وفيلا سميراء في مدينة سميراء على مساحة 1045 مترًا مربعًا.
ودعت شركة "إتقان العقارية" المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء ودخول المزاد الإلكتروني، إلى المبادرة بتطبيق الشروط المدرجة في حسابات الشركة الرسمية قبل بدء المزاد؛ وللتواصل والاستفسار عن المنتجات؛ الاتصال بخدمة العملاء على الرقم (0539647777)- (920001019).