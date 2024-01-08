16 عقارًا تطرحها "إتقان العقارية" للبيع في مزاد "قطوف الشمال 2" بإشراف "إنفاذ"

وبيّنت شركة "إتقان" العقارية أن العقارات المعروضة جاءت على النحو التالي: أرض النفل وتقع في حي النفل على مساحة 870.89 مترًا مربعًا، وأرض البادية في حي البادية على مساحة 540 مترًا مربعًا، وأرض السمراء عبارة عن أرض سكنية مسورة على مساحة 460 مترًا مربعًا، وفيلا حي العزيزية بمساحة 482.32 مترًا مربعًا، وفيلا السمراء تبلغ مساحتها 584 مترًا مربعًا، وفيلا البحيرة في جنوب شراف على مساحة 498.16 مترًا مربعًا، وفيلا صديان في المنتزه الشرقي بمساحة 582 مترًا مربعًا، وعمارة صديان على مساحة 551 مترًا مربعًا.