"الإعلام" في اليوم الوطني الـ94.. يعكس هوية الوطن ويفخر بإنجازاته

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الرابع والتسعين في أجواء من الفخر والاعتزاز بإنجازات الوطن، متجاوزة أبعاد هذه الذكرى والتفاعل معها بأنها ليست مجرد احتفال بذكرى زمنية غالية فحسب، بل هي تجسيد لهوية وطنية قوية، يبرز الإعلام فيها كأداة رئيسية في نقل وتوثيق مسيرة السعودية باعتباره النافذة التي تطل منها السعودية على العالم؛ إذ يُبرز الإنجازات والنجاحات التي تحققت في مختلف المجالات عبر منصة حيوية، تجمع بين الماضي والحاضر، موثقًا كل لحظة فخر، ليشارك الأجيال القادمة أحلام المستقبل.