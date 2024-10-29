تجاوز وزنها 200 كيلو.. جراحة ناجحة تنهي معاناة فتاة من السمنة المفرطة بالمدينة المنورة

تمكّن فريق طبي متخصص بجراحة السمنة بمستشفى الملك فهد عضو تجمع المدينة المنورة الصحي؛ من إنهاء معاناة مستفيدة تبلغ من العمر 35 عامًا، من سمنة مرضية مفرطة؛ حيث تجاوز وزنُها أكثرَ من 200 كيلوجرام ونسبة كتلة الجسم 74.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المستفيدة حضرت إلى مركز جراحة البدانة بمستشفى الملك فهد بعد معاناة طويلة مع السمنة المفرطة ومحاولات كثيرة لنزول الوزن، وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة تبيّن معاناتها من صعوبة بالمشي والحركة والجلوس، ومعاناة من انقطاع التنفس أثناء النوم، ومشاكل اجتماعية بسبب السمنة.
وبيّن التجمع الصحي أنه تم تنويم المريضة في جناح السمنة لإكمال تحضيرها لغرفة العمليات واستشارة قسم التغذية وقسم العلاج الطبيعي، وتقييم حالتها من قبل أطباء الصدرية والقلب والتخدير.
وأضاف: أن الفريق الطبي قرّر بعد الانتهاء من تقييم الحالة إجراء تدخل جراحي بواسطة المنظار لتكميم المعدة، تحت التخدير الكامل، واستغرق التدخل الجراحي قرابة الساعة.
وتكلّلت بالنجاح ليتم بعدها نقل المستفيدة إلى العناية المركزة تحت الملاحظة ليوم واحد، ثم بعد ذلك نقلها لقسم التنويم لاستكمال الخطة العلاجية وإعادة التأهيل؛ حيث أسهمت العملية بدور كبير في تحسن حالتها بشكل ملحوظ واستعادة عافيتها، حتى غادرت المستشفى بصحة جيدة.