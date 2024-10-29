تجاوز وزنها 200 كيلو.. جراحة ناجحة تنهي معاناة فتاة من السمنة المفرطة بالمدينة المنورة

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المستفيدة حضرت إلى مركز جراحة البدانة بمستشفى الملك فهد بعد معاناة طويلة مع السمنة المفرطة ومحاولات كثيرة لنزول الوزن، وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة تبيّن معاناتها من صعوبة بالمشي والحركة والجلوس، ومعاناة من انقطاع التنفس أثناء النوم، ومشاكل اجتماعية بسبب السمنة.