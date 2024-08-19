"القمر الأزرق الموسمي".. الظهور الأول لقمر البدر العملاق في عام 2024

وقال: "عادة ما يوجد ثلاثة بدور في كل فصل، ولكن يمكن أن يظهر في بعض الفصول أربعة بدور، ويطلق على القمر الزائد في هذا الفصل اسم "القمر الأزرق الموسمي"، ويحدث بمعدل حوالي مرة كل سنتين ونصف، لذا سيكون التالي في 20 مايو 2026 "، لافتاً النظر إلى أنه من المهم التأكيد على أن القمر البدر لن يظهر باللون الأزرق فهذه مجرد تسمية وسيبدو مثل باقي الأقمار البدور التي نراها كل شهر.