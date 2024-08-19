"القمر الأزرق الموسمي".. الظهور الأول لقمر البدر العملاق في عام 2024

رصدت وكالة الأنباء السعودية مساء اليوم، الظهور الأول لقمر البدر العملاق هذا العام 2024، حيث كان أقرب قليلاً إلى الأرض من المعتاد مما سيجعله يبدو أكبر وأكثر إشراقاً.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هذا البدر العملاق يعرف أيضاً باسم "القمر الأزرق الموسمي"، وهو حدث نادر يحدث مرة كل عدة سنوات، حيث تشير تسمية القمر الأزرق الموسمي إلى ثالث قمر بدر من أربعة بدور خلال الموسم الحالي في الفترة ما بين الانقلاب الصيفي والاعتدال الخريفي.
وقال: "عادة ما يوجد ثلاثة بدور في كل فصل، ولكن يمكن أن يظهر في بعض الفصول أربعة بدور، ويطلق على القمر الزائد في هذا الفصل اسم "القمر الأزرق الموسمي"، ويحدث بمعدل حوالي مرة كل سنتين ونصف، لذا سيكون التالي في 20 مايو 2026 "، لافتاً النظر إلى أنه من المهم التأكيد على أن القمر البدر لن يظهر باللون الأزرق فهذه مجرد تسمية وسيبدو مثل باقي الأقمار البدور التي نراها كل شهر.
وأشار أبو زاهرة إلى أن تسمية "القمر العملاق" تستخدم لوصف القمر سواءً في مرحلة الاقتران أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتراً، وهي تشير إلى التسمية العلمية (القمر الحضيض) - أقرب مسافة من الأرض - .
يُذكر أن هذا الوقت من الشهر القمري مثالي لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر، حيث تبدو بقية التضاريس مسطحة وظلالها قصيرة بسبب تعرض وجه القمر لضوء الشمس بالكامل.