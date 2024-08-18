"الأمن العام" يستعرض إرشادات السلامة عند ركوب حافلات النقل المدرسي

وعند الوصول للمدرسة، نصح الأمن العام بعدم المسارعة إلى النزول حتى تتوقف الحافلة تماماً، والنزول من الجهة اليمنى للمركبة، والتأكّد من خلو الطريق من المركبات قبل عبوره.