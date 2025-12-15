مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء ينجح في تصحيح ميلان حاد بالعمود الفقري لشاب

وبيّن أن المراجع نقل بعد العملية إلى جناح التنويم، وبدأ بالمشي بعد يوم واحد من العملية، وتحسنت حالته مع الرعاية الطبية الحثيثة، وبعد "5" أيام من المتابعة، خرج من المستشفى بصحة جيدة، وقد استعاد قدرته على الجلوس والمشي والنوم بشكل مريح، كما أن طوله زاد بما لا يقل عن "10" سم نتيجة تصحيح الانحناء.