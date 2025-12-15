مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء ينجح في تصحيح ميلان حاد بالعمود الفقري لشاب

تمكّن فريق طبي متخصص في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، من إجراء عملية نوعية ناجحة لتقويم تشوّه متطور بالعمود الفقري لشاب عمره "17" عاماً ، كان يعاني من ميلان (جنف) بدرجة "60"، ما سبّب له صعوبات في الجلوس والمشي بشكل مستقيم، وأثّر ذلك سلبًا على حياته الاجتماعية والنفسية، ذكر ذلك د. فهد عبد الجبار استشاري جراحة العظام والعمود الفقري والطب الرياضي وجراحات المناظير، رئيس الفريق الطبي المعالج.
وأوضح د. عبدالجبار الحاصل على الزمالة الكندية، أن المراجع خضع فور وصوله للمستشفى لفحوصات دقيقة، شملت الأشعة السينية والرنين المغناطيسي، والتي أظهرت وجود ميلان وتحدب متزايد يتطلب تدخلاً جراحيًا عاجلًا. وبعد دراسة الحالة بشكل شامل، تقرّر إجراء عملية لتصحيح التشوّه وتحسين المظهر الخارجي للظهر.
وأضاف أن العملية استغرقت "4" ساعات، وأُجريت تحت المراقبة العصبية الدقيقة، وشملت تصحيح العمود الفقري على امتداد "14" فقرة عبر تثبيتها ودمجها باستخدام أحدث أنظمة التثبيت الجراحي، إضافة إلى إعادة توازن الكتفين وتناسق الخصر، وأسهم في نجاح العملية توفّر أحدث الأجهزة الطبية وكوادر طبية وتمريضية عالية التأهيل.
وبيّن أن المراجع نقل بعد العملية إلى جناح التنويم، وبدأ بالمشي بعد يوم واحد من العملية، وتحسنت حالته مع الرعاية الطبية الحثيثة، وبعد "5" أيام من المتابعة، خرج من المستشفى بصحة جيدة، وقد استعاد قدرته على الجلوس والمشي والنوم بشكل مريح، كما أن طوله زاد بما لا يقل عن "10" سم نتيجة تصحيح الانحناء.
واختتم حديثه بالتأكيد أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء، يمتلك كافة المقومات لإجراء مثل هذا النوع من الجراحات الدقيقة، وفقاً لأعلى معايير الجودة، حيث تتوفر فيه غرف عمليات متطورة، وعيادات تشخيصية متكاملة، ووحدة عناية مركزة مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب فريق طبي متخصص ذو خبرة عالمية في جراحات تقويم العمود الفقري، حيث أن تحديد خطوات العملية ومقدار الفقرات المثبتة والتصحيح يقوم به فريق طبي يضم عدة جراحين للمراجع الواحد، لرفع معدل السلامة والوصول إلى التصحيح المناسب.