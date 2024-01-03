إنقاذ مواطن إماراتي اختفى في صحراء السعودية لعدة أيام

وأفادت جمعية البحث والإنقاذ السعودية "الفاو" بأنها تَلَقّت بلاغًا من أحد مراكز الشرطة بشأن غياب المواطن الإماراتي الذي كان يقود سيارة "نيسان باترول" تحمل لوحة إماراتية، ووفقًا للمعلومات المتوفرة، كانت آخر مكالمة هاتفية له قد تمت من محطة وقود.