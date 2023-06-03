"إغاثي الملك سلمان": 13 طائرة وصلت إلى بورتسودان تحمل 350 طنّ مساعدات

أعلن المتحدثُ باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، د. سامر الجطيلي، عن تدشين الجسر البحري لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، وتأمين أكثر من 60 ألف سلة غذائية.