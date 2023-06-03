"إغاثي الملك سلمان": 13 طائرة وصلت إلى بورتسودان تحمل 350 طنّ مساعدات

أعلن المتحدثُ باسم مركز الملك سلمان للإغاثة، د. سامر الجطيلي، عن تدشين الجسر البحري لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، وتأمين أكثر من 60 ألف سلة غذائية.
وقال: السلة الغذائية تزن حوالَي 150 كجم وتكفي الأسرة لمدة شهر.
وأضاف: المركز أرسل 13 طائرة إغاثية وصلت إلى بورتسودان لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، تحمل 350 طنًّا من المساعدات، وتم تفريغ حمولتها وتوجيهها إلى مراكز تواجد النازحين.
وأردف الجطيلي: إجمالي ما حملته هذه الطائرات حوالي 350 طنًّا من المواد الطبية والإيوائية والغذائية.
وتابع: بالنسبة للجسر البحري تم تسيير سفينتين تحمل حوالي 120 طنًّا.