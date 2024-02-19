استعداداً لاحتفالات يوم التأسيس.. "محافظ جدة" يستعرض خطط الجهات الأمنية

رأس محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي؛ اجتماعاً للاطلاع على استعدادات الجهات الأمنية للاحتفاء بـ"يوم التأسيس" بالمحافظة بحضور عددٍ من القيادات الأمنية.
واستعرض ابن جلوي؛ خلال الاجتماع، الذي عُقد بمقر المحافظة، خطط الجهات الأمنية، وجهود رجال الأمن في أداء أعمالهم ومهامهم الميدانية، ودور مرور جدة في تنظيم وتسهيل حركة السير في مختلف الطرق، وتوجيه المحتفلين في الشوارع والأماكن العامة والمحافظة على الأمن ومنع المخالفات.
ووجّه في ختام الاجتماع ببذل كافة الجهود في هذه المناسبة العزيزة على نفوس الجميع، مشيداً بدور رجال الأمن في الميدان.