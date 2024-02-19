استعداداً لاحتفالات يوم التأسيس.. "محافظ جدة" يستعرض خطط الجهات الأمنية

واستعرض ابن جلوي؛ خلال الاجتماع، الذي عُقد بمقر المحافظة، خطط الجهات الأمنية، وجهود رجال الأمن في أداء أعمالهم ومهامهم الميدانية، ودور مرور جدة في تنظيم وتسهيل حركة السير في مختلف الطرق، وتوجيه المحتفلين في الشوارع والأماكن العامة والمحافظة على الأمن ومنع المخالفات.