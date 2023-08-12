متورّطون في التستر وإحالة للبعثات وترحيل.. ضبط 14 ألف مخالف للأنظمة في 7 أيام

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة؛ وذلك للفترة من 16 حتى 22 /1/ 1445هـ، الموافق من 3 حتى 9 /8/ 2023م عن ضبط (14244) مخالفًا، منهم (8398) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3703) مخالفين لنظام أمن الحدود، و(2143) مخالفًا لنظام العمل.