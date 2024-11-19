"الصحة" تطلق برنامج تطوير القيادات النسائية لتعزيز التحول وتطوير الكفاءات

وتأتي هذه المبادرة لدعم التنوع القيادي وتوسيع دور المرأة في مناصب اتخاذ القرار، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ويعزز تكافؤ الفرص القيادية, وحقق البرنامج نتائج نوعية، إذ ركّز على تطوير المهارات القيادية للمشاركات عبر برامج تدريبية شملت التفكير التصميمي، القيادة الفعالة، والوعي الذاتي، مما أتاح لهن بناء شبكة علاقات مهنية موسعة مع قياديات من القطاع الصحي، وأسهم في تعزيز التعاون وتكافؤ الفرص بين الجنسين.