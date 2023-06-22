"سعود الطبية" توصي الحجاج بالإكثار من شرب السوائل وخصوصًا الماء والعصائر

وأكّدت المدينة أهمية تنوع الغذاء ليوفر للحاج احتياجه من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية، والإكثار من شرب السوائل، وخصوصًا الماء والعصائر؛ لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل؛ حيث تشكل فوائد الماء الغذائية دورًا مهمًّا في تنظيم حرارة الجسم وترطيبه عندما ترتفع درجة حرارة الجو عن حرارة الجسم، ويساعد على تخليص الجسم من الفضلات، ويقضي على الإمساك والجفاف الذي قد يتعرض له الحاج.