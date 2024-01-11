"التعاون الإسلامي" تدعم تقديم جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل لارتكابها الإبادة الجماعية

ورحبت بانعقاد أولى جلسات الاستماع التي تضمنت حقائق تتهم إسرائيل، قوة الاحتلال بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وذلك خلال اعتدائها الغاشم على المدنيين الفلسطينيين في غزة.