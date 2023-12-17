اعرف المواعيد.. "الأحوال المدنية المتنقلة" تقدّم خدماتها في 21 موقعاً بالمملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا، وغداً في مركز أبو راكة، وفي الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة، فيما تقدّم الخدمة، يوم الثلاثاء، في قاعدة الملك فيصل البحرية، ويوم الخميس، في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.