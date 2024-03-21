"محمية الإمام تركي بن عبدالله" تُحَدد ضوابط الرعي الموسمي في نطاق "محمية الشمال"

وكانت نتائج دراسة ميدانية أجرتها هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، قد أكدت جودة أراضي محمية الشمال للصيد المستدام كموائل رعوية تزخر بتنوع الغطاء النباتي الذي تشكل النباتات الرعوية نسبة 86% منه، ويضم 43 نوعًا نباتيًّا من النباتات الحولية والمعمرة والشجرية، تمثل الأنواع الحولية 55% منها، بجانب النباتات النجيلية مثل الصمعة وأعشاب الربلة والحوي وغيرها من النباتات والشجيرات التي تجعل نمط الرعي المناسب في محمية الشمال هو الرعي الحولي الموسمي.