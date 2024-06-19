تعليقًا على إعلان المساعد وفاة الطيار "عدس".. الكابتن "آل شيبان": سلوك غير مهني

من ناحيته، قال خبير السلامة أحمد الشهري: "ليس من صلاحية أو مهام الطيار أو مساعد الطيار أو طاقم الملاحة الإعلان عن وفاة أي شخص كان على متن الطائرة سواءً كان من طاقم الطائرة بمن فيهم الطيار ومساعده أو أحد الركاب؛ لأن الإعلان عن الوفاة لا يصدر إلا بعد تشخيص طبي وأحيانًا طبي شرعي صادر من جهة رسمية بتقرير رسمي؛ لاحتمال بقاء المعلن عن وفاته على قيد الحياة، وربما أصيب بإغماءة أو أي حالة صحية طارئة غيبته عن وعيه، لذلك لو أن الإعلان عن وفاة قائد الطائرة تم في الجو أو على الأرض بعد الهبوط يُعتبر خطأً أو تجاوزًا في الصلاحية عوضًا عن إحداث الذعر والارتباك والاضطراب داخل مقصورة الركاب".