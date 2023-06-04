يدعم الجمعيات الأهلية.. "الوقف الصحي" يُطلق برنامج "المنح "

أطلق صندوق الوقف الصحي، اليوم الأحد، برنامج المنح الصحي الخامس للعام 2023، ضمن جهوده لتصميم مبادرات صحية نوعية، وعقد شراكات فاعلة لتعزيز التنمية الصحية المستدامة، وتفعيل دور القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وفقًا لرؤية المملكة 2030.
ويتطلع الصندوق من خلال برامج المنح الصحي، إلى تقديم الدعم للجمعيات الأهلية الصحية المتخصصة؛ لتوفير الخدمات الصحية للفئات الأشد احتياجًا في أنحاء المملكة.
وتأتي برامج المنح المعلنة، ضمن خطة الدعم الاستراتيجية للصندوق؛ حيث يسعى إلى تحقيق الأهداف الصحية المحددة من خلال خمسة مجالات رئيسية، وهي: صحة المناطق الطرفية، والرعاية الصحية المنزلية، والأمراض النفسية، وتحسين نمط الحياة الصحي، والكشف المبكر للأمراض المزمنة.
ويشترط الصندوق أن تتوافق الطلبات المقدمة مع مجالات المنح المحددة، وأن تكون الجهة المتقدمة لديها ترخيص ساري المفعول من الجهات الحكومية المختصة، بالإضافة إلى وضوح نتائج البرامج وإمكانية تحققها؛ بهدف الاستفادة من برنامج المنح الصحي.
كما دعا الصندوق، الجهات الراغبة في التقدم بطلباتها إلى زيارة بوابة المنح على الرابط المحدد؛ لتقديم الطلبات المناسبة في موعد أقصاه 20/ 6/ 2023، آملاً أن تسهم هذه البرامج في تعزيز الرعاية الصحية بالمملكة، وتحسين صحة المجتمع ووعيه.
يُذكر أن "الوقف الصحي" صندوق مستقل انطلق بقرار مجلس الوزراء في العام 1440هـ، ويهدف إلى بناء نموذج لوقف صحي قادر على الإسهام في مواجهة التحديات الصحية، وتسهيل وتفعيل جهود مكونات المجتمع للإسهام فيها، والتقليل من آثارها بواسطة مبادرات نوعية ومستدامة.