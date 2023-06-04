يدعم الجمعيات الأهلية.. "الوقف الصحي" يُطلق برنامج "المنح "

أطلق صندوق الوقف الصحي، اليوم الأحد، برنامج المنح الصحي الخامس للعام 2023، ضمن جهوده لتصميم مبادرات صحية نوعية، وعقد شراكات فاعلة لتعزيز التنمية الصحية المستدامة، وتفعيل دور القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وفقًا لرؤية المملكة 2030.