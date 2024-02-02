"سجن وغرامة".. تحذير رسمي من حسابات تدّعي التسجيل في الضمان بـ"ثغرات نظامية"

حذر المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية محمد الرزقي من التعامل مع الحسابات التي تدّعي تحايلها على النظام عبر استخدام مصطلح (الثغرات النظامية) للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية والحصول على معاش الضمان الاجتماعي بغير حق.
وأكد أن هذه الحسابات تستهدف استنزاف أموال الضحية دون النظر إلى الضرر الذي يلحق به، حيث إن اتباع الطرق غير المشروعة يعرّض الشخص للمساءلة القانونية، إلى جانب الحكم على من تثبت إدانته بإرجاع المال الذي حصل عليه وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي.
كما قد يلحق بالمخالف عقوبات؛ منها السجن مدة قد تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال.