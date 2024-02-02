"سجن وغرامة".. تحذير رسمي من حسابات تدّعي التسجيل في الضمان بـ"ثغرات نظامية"

وأكد أن هذه الحسابات تستهدف استنزاف أموال الضحية دون النظر إلى الضرر الذي يلحق به، حيث إن اتباع الطرق غير المشروعة يعرّض الشخص للمساءلة القانونية، إلى جانب الحكم على من تثبت إدانته بإرجاع المال الذي حصل عليه وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي.