يستخدم مواد منتهية الصلاحية.. "أمانة جدة" تغلق معملًا مخالفًا لإعداد الحلويات والمعجنات

تمكنت الفِرَق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات المعنية، من ضبط معمل مخالف للحلويات بنطاق "أبرق الرغامة" جرى استغلاله كموقع لإعداد وتحضير الحلويات، وإعادة تعبئتها، ووضع ملصقات عليها تحمل علامات تجارية، وممارسة أنشطة محظورة ومخالفة؛ حيث جرى مصادرة 14 طنًّا من الحلويات والمعجنات.
وأوضحت الأمانة أن الفِرَق الميدانية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بمساندة بلدية أبرق الرغامة والجهات المعنية رصدت "حوش" بمنطقة "القوس" شرق المحافظة استغلته عمالة لتصنيع الحلويات والمعجنات؛ حيث جرى ضبط مخالفات عديدة منها: ممارسته للنشاط بدون لوحة، ويعمل بلا رخصة بلدية، إلى جانب افتقاره للاشتراطات الصحية بالكامل.
ومن المخالفات: عرض مواد غذائية مجهولة المصدر، ومواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد، وسوء تداول وسوء حفظ المواد، وتشغيل عمال لا يحملون كروتًا صحية؛ فضلًا عن تدني مستوى النظافة العامة.
وأشارت الأمانة إلى أن الفِرَق الرقابية صادرت 9.4 أطنان من الدقيق خلال أعمال الضبط، وتم تسليمها للجمعية الخيرية، بجانب مصادرة أجهزة وأوانٍ؛ في حين أغلقت المعمل لعدم وجود ترخيص نظامي.