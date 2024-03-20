يستخدم مواد منتهية الصلاحية.. "أمانة جدة" تغلق معملًا مخالفًا لإعداد الحلويات والمعجنات

تمكنت الفِرَق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة، بمشاركة الجهات المعنية، من ضبط معمل مخالف للحلويات بنطاق "أبرق الرغامة" جرى استغلاله كموقع لإعداد وتحضير الحلويات، وإعادة تعبئتها، ووضع ملصقات عليها تحمل علامات تجارية، وممارسة أنشطة محظورة ومخالفة؛ حيث جرى مصادرة 14 طنًّا من الحلويات والمعجنات.