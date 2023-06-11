شحنته المواقع الحارة بالطاقة.. "المسند": إعصار "بيبارجوي" يشتد إلى الدرجة الـ3

وبيّن أن "سرعة الرياح السائدة حول مركز الإعصار نحو 185كم في الساعة؛ بينما أقصى سرعة مسجلة له 230كم في الساعة"؛ حيث يتحرك الإعصار باتجاه الشمال حاليًا بسرعة أفقية تقدر بنحو 9كم في الساعة، ويبعد عن مدينة كراتشي في باكستان 650كم، ويبعد عن مدينة أحمد آباد في الهند 750كم.