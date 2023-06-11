شحنته المواقع الحارة بالطاقة.. "المسند": إعصار "بيبارجوي" يشتد إلى الدرجة الـ3

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن وصول إعصار بيبارجوي في بحر العرب إلى المواقع الحارة؛ أدى إلى شحنه بالطاقة، ودفعه لترتفع شدته إلى الدرجة الثالثة اليوم؛ مشيرًا إلى أن الدرجة الخامسة هي الأقوى.
وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الإعصار يواصل رحلته البحرية البطيئة ناحية الشمال، ميمنًا وجهته ناحية اليابس الهندي والباكستاني.
وبيّن أن "سرعة الرياح السائدة حول مركز الإعصار نحو 185كم في الساعة؛ بينما أقصى سرعة مسجلة له 230كم في الساعة"؛ حيث يتحرك الإعصار باتجاه الشمال حاليًا بسرعة أفقية تقدر بنحو 9كم في الساعة، ويبعد عن مدينة كراتشي في باكستان 650كم، ويبعد عن مدينة أحمد آباد في الهند 750كم.