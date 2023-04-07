بعد حصده المركز الثاني في "عطر الكلام".. "الفقيه": أكرمني الله بدعوات والدتي وزوجتي

وأضاف: كان لدعوات والدتي -متعها الله بالصحة والعافية- الأثر العظيم، إضافة إلى دعوات زوجتي وأقاربي وأصدقائي الطيبين، الذين كانوا معي، وكانوا من كبار الداعمين طوال فترة المسابقة؛ ما مكنني في الحصول على تلك المكانة الكبيرة، وهي الحصول على المركز الثاني على مستوى العالم من بين أكثر من 50 ألف متسابق من 165 دولة مشاركة في المسابقة. داعيًا الله -عز وجل- أن يجعل المملكة العربية السعودية دائمًا عالية شامخة متقدمة في شتى الميادين والمجالات العالمية.