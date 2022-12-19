أمير تبوك يُدشن فعالية "مستقبل السلامة المرورية 2022" بالمنطقة

وأكد أهمية تضافر الجهود بين كل القطاعات والأفراد للوصول إلى مجتمعات خالية من الحوادث المرورية، موضحًا أن المملكة العربية السعودية قد حققت - ولله الحمد - تقدمًا ملحوظًا في هذا الشأن؛ حيث انخفضت نسب الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، بفضل الله، ثم التخطيط السليم، إلى نسب تسعى الإدارة العامة للمرور لخفضها أكثر بالتعاون مع شركائها في كل القطاعات والجهات.