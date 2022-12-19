أمير تبوك يُدشن فعالية "مستقبل السلامة المرورية 2022" بالمنطقة

دشن أمير منطقة تبوك، رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، فعالية "مستقبل السلامة المرورية 2022"، وإستراتيجية السلامة المرورية بالمنطقة، والمعرض المصاحب، بمقر المدينة الجامعية بمدينة تبوك.
وفور وصول الأمير فهد بن سلطان، إلى مقر الفعالية، بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك ألقى الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" المهندس نظمي النصر، كلمة بهذه المناسبة.
وأعرب "النصر" عن شكره لأمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، ولإمارة المنطقة، على جهودها الحثيثة التي شجعت "نيوم" على إكمال برامجها وإنجاح مشروعاتها المجتمعية في شتى المجالات، مؤكدًا أن "نيوم" تفخر بأن تكون شريكة رئيسية في كل ما يتعلق بسلامة وتنمية هذا المجتمع.
بعدها ألقى مدير عام الإدارة العامة للمرور بالمملكة العميد مهندس علي بن محسن الزهراني، كلمة استهلها بالترحيب بأمير تبوك، مؤكدًا حرص ولاة الأمر - أيدهم الله - على سلامة وأمن المواطنين وكل من يقيم على هذه الأرض، وخصوصًا فيما يتعلق بالسلامة المرورية وحفظ الأرواح من الحوادث وأخطارها التي تعتبر تحديًا لكل بلدان العالم.
وأكد أهمية تضافر الجهود بين كل القطاعات والأفراد للوصول إلى مجتمعات خالية من الحوادث المرورية، موضحًا أن المملكة العربية السعودية قد حققت - ولله الحمد - تقدمًا ملحوظًا في هذا الشأن؛ حيث انخفضت نسب الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، بفضل الله، ثم التخطيط السليم، إلى نسب تسعى الإدارة العامة للمرور لخفضها أكثر بالتعاون مع شركائها في كل القطاعات والجهات.
بعد ذلك شاهد أمير تبوك والحضور، عرضًا مرئيًا عن استراتيجية السلامة المرورية بالمنطقة، ليدشن بعدها استراتيجية السلامة المرورية بالمنطقة والهوية الخاصة بلجنة السلامة المرورية بالمنطقة، ثم كرم الجهات الراعية للفعالية.
عقب ذلك شهد أمير منطقة تبوك، توقيع مذكرة تفاهم بين "نيوم" والمركز الوطني لسلامة والطرق، وأجرى جولة على المعرض المصاحب؛ حيث استمع لمكوناته وأهم الرسائل التي يحملها لحفظ أرواح سالكي ومستخدمي الطرق.
وفي الختام أدلى، بتصريح صحفي، قال فيه: "هذا يوم مميز والمميز فيه موضوع "السلامة المرورية" الأمر المهم جدًا لكل المجتمع، والأمر الثاني والمهم مشاركة شركة ضخمة هي من كبرى شركات العالم - شركة نيوم - وهي مساهم وشريك أساس في هذا المعرض، وبالتالي هي توعية للجميع.
ونسأل الله أن يحفظ الجميع لسلامتهم وسلامة تنقلاتهم، وتنتهي المآسي التي تحدث نتيجة الحوادث المرورية، ويلتزم الجميع بالأنظمة المرورية".
وأكد أمير تبوك، أن الأنظمة واللوائح والمعدات الجديدة ستساهم - بمشيئة الله- في هذا الأمر، وقال: "نحن نعيش حقبة مميزة من تاريخ المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وجميع الرجال والنساء الذين يعملون في هذا الوطن الغالي في شتى المجالات لخدمة أبناء هذا الوطن وتنميته.
يذكر أن فعالية "مستقبل السلامة المرورية 2022"، التي تأتي بالتعاون بين إمارة منطقة تبوك و"نيوم"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، لرفع مستوى الوعي المروري في منطقة تبوك وإيجاد ثقافة مرورية وتحقيق فهم أعمق وأشمل لدى جميع أفراد المجتمع وشرائحه لأسس ومعايير السلامة المرورية، من خلال المعرض المصاحب الذي يتضمن جملة من الفعاليات والأنشطة، ويستمر على مدى عشرة أيام.