خادم الحرمين وولي العهد يعزيان حاكم أم القيوين في وفاة الشيخ "عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا"

وقال سموّ ولي العهد: "تلقّينا نبأَ وفاة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا، رحمه الله، ونبعث لسموّكم ولأسرة الفقيد أحرَّ التعازي، وأصدقَ المواساة، سائلين المولى العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".