"الأمن البيئي" تضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة.. في عمليتين منفصلتين

ضبطت للقوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين في واقعتين منفصلتين بسبب مخالفتهم لنظام البيئة، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم.
تفصيلًا، تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية من القبض على مواطنين وهما: عبدالرحمن محمد السلوم، وريان عبدالعظيم الصالح، لارتكابهما مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزتهما بندقيتان هوائيتان، و(160) ذخيرة هوائية، و(16) كائنًا فطريًا مصيدًا، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.
وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (5) متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.