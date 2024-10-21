"الأمن البيئي" تضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة.. في عمليتين منفصلتين

تفصيلًا، تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية من القبض على مواطنين وهما: عبدالرحمن محمد السلوم، وريان عبدالعظيم الصالح، لارتكابهما مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزتهما بندقيتان هوائيتان، و(160) ذخيرة هوائية، و(16) كائنًا فطريًا مصيدًا، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهة المختصة.