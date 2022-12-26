14 عملية خلع ولادي ينفّذها مستشفى الرس خلال أسبوع

وقال تجمع القصيم الصحي إنًّ فريق الخلوع الولادية نجح في إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تمّ تسجيل مواعيد لهم بعد إجراء الكشف الطبي عليهم في زيارات سابقة، حيث يتم تجهيز الأطفال لإجراء العمليات وجدولتهم حسب الأولوية والاستشارة الطبية.