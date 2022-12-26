14 عملية خلع ولادي ينفّذها مستشفى الرس خلال أسبوع

تمكّن الفريق الطبي المتخصص في معالجة إصابات الخلوع الولادية الخلقية للأطفال بمستشفى الرس من إجراء 14 عملية خلع ولادية للأطفال خلال الأسبوع الماضي، فيما تمكّن من إجراء الكشف الطبي على 45 طفلاً ممن يعانون مشكلات في الأطراف السفلية وصعوبة بالحركة.
وقال تجمع القصيم الصحي إنًّ فريق الخلوع الولادية نجح في إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تمّ تسجيل مواعيد لهم بعد إجراء الكشف الطبي عليهم في زيارات سابقة، حيث يتم تجهيز الأطفال لإجراء العمليات وجدولتهم حسب الأولوية والاستشارة الطبية.
وأشار إلى أنَّ ذلك يأتي تتويجاً لجهود التعاون بين تجمع القصيم الصحي ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتنفيذاً لعديد من برامج تبادل التجارب والخبرات المهنية بين الجانبين.
يذكر أنَّ مجموع عمليات الخلوع الولادية التي أجريت بمستشفى الرس خلال العام الحالي 2022 م بلغت 115 عملية، إضافة إلى تقديم المستشفى 490 استشارة وتقديم الكشف الطبي على الأطفال المصابين بالخلوع الولادية.