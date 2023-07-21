خطوة نحو الـ100 مليون.. المملكة تزرع 6 ملايين شتلة مانجروف لامتصاص الكربون

وتمثّل أشجار المانجروف أهميةً بيئية كبيرة وشريانًا حيويًّا بحريًّا وكنوزًا طبيعية ذات فوائد بيئية واقتصادية وسياحية عديدة، كما تعدّ مخازنَ طبيعية لامتصاص الكربون، وتتميز بأنها الأعلى كفاءة مقارنة بالأنواع الأخرى للغابات، إضافة إلى كونها موئلًا طبيعيًّا للطيور المهاجرة، وأمنًا غذائيًّا من خلال تعظيم الثروة السمكية، وتسهم أشجار المانجروف في تخليص الشواطئ من الملوثات، كما أنها تقلّل من درجة الحرارة ورطوبة المناخ المحلي.