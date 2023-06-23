مرمى النفايات في المدينة المنورة.. حرائق متكررة تثير استياء الأهالي

سيطرت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة على حريق نشب في مرمى النفايات في المنطقة الصناعية القديمة، فيما لا يزال تصاعد الدخان مستمرًا حتى إنه وصل إلى بعض أحياء المدينة المنورة، وسط استياء كبير من الأهالي وصمت الجهات المعنية عن أسباب الحريق المتكررة.