مرمى النفايات في المدينة المنورة.. حرائق متكررة تثير استياء الأهالي

سيطرت فرق الدفاع المدني في المدينة المنورة على حريق نشب في مرمى النفايات في المنطقة الصناعية القديمة، فيما لا يزال تصاعد الدخان مستمرًا حتى إنه وصل إلى بعض أحياء المدينة المنورة، وسط استياء كبير من الأهالي وصمت الجهات المعنية عن أسباب الحريق المتكررة.
ومنذ مساء أمس، باشرت فرق الدفاع المدني حريق المرمى واستمرت تكافح النيران قرابة 6 ساعات لتنجح في السيطرة على الحريق.
والتزمت أمانة المدينة المنورة والجهات ذات العلاقة الصمت بخصوص هذا الحريق حيث يقع المرمى تحت مسؤوليتها، ولم تكشف عن أسباب الحريق، وشروعها في التحقيقات لكونه يتكرر.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة بسبب موقع المرمى بجانب أكبر حي في المدينة المنورة "حمراء الأسد" ووصول الدخان إلى الأحياء السكنية الأخرى.